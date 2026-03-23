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Im Heizhaus Tannenbergsthal stehen Umbauarbeiten an.
Im Heizhaus Tannenbergsthal stehen Umbauarbeiten an. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Im Heizhaus Tannenbergsthal stehen Umbauarbeiten an.
Im Heizhaus Tannenbergsthal stehen Umbauarbeiten an. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Entscheidung zur Wärmetrasse in Muldenhammer: Pellets statt Öl?
Von Daniela Hommel-Kreißl
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Bei der kommunalen Wärmenetzplanung trifft Muldenhammers Gemeinderat eine erste Entscheidung.

Im Heizhaus an der Hammerbrücker Straße stehen Umbauarbeiten an. Die alte Ölheizung muss raus. Auf der Suche nach Alternativen wird der Gemeinderat von Muldenhammer am Mittwoch darüber entscheiden, ob der Kindergarten und die Mehrfamilienhäuser in Tannenbergsthal künftig über eine Pelletsheizung mit Wärme versorgt werden.
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