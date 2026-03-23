Entscheidung zur Wärmetrasse in Muldenhammer: Pellets statt Öl?

Bei der kommunalen Wärmenetzplanung trifft Muldenhammers Gemeinderat eine erste Entscheidung.

Im Heizhaus an der Hammerbrücker Straße stehen Umbauarbeiten an. Die alte Ölheizung muss raus. Auf der Suche nach Alternativen wird der Gemeinderat von Muldenhammer am Mittwoch darüber entscheiden, ob der Kindergarten und die Mehrfamilienhäuser in Tannenbergsthal künftig über eine Pelletsheizung mit Wärme versorgt werden.