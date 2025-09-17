Enttäuschung für Fans: Kabarett mit Gerd Dudenhöffer im Vogtland abgesagt

Kurz vor knapp: Der Auftritt von „Heinz Becker“-Darsteller Gerd Dudenhöffer in Bad Elster kann nicht stattfinden. Was zum Ersatztermin bekannt ist.

Bad Elster.

Gerd Dudenhöffer sollte der nächste Promi auf der Bühne des König-Albert-Theaters in Bad Elster sein. Doch der für diesen Freitag, 19. September, geplante Kabarettabend mit Dudenhöffer alias „Heinz Becker“ muss entfallen. Wie die Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft mitteilt, ist der Künstler krank. Der Auftritt werde im kommenden Jahr nachgeholt: Neuer Termin ist am Donnerstag, 19. Februar 2026. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, es werden automatisch Ersatztickets postalisch zugeschickt. Wer den Ersatztermin nicht wahrnehmen kann, könne seine Karten zurückgeben. „Der Künstler und die Veranstalter bedauern diese kurzfristige Absage“, so Marketingdirektor Stephan Seitz in einer Mitteilung. (nütz)