„Er hätte es sich genauso gewünscht“: Töchter von Sigmund Jähn bei Raumfahrtschau-Richtfest im Vogtland

Am Erweiterungsbau der Deutschen Raumfahrtausstellung wurde am Montag Richtfest gefeiert. Ministerpräsident Michael Kretschmer war mit dabei. Die heimlichen Stars des Festes waren jedoch zwei Frauen.

Emotionale Momente am Montag in der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz: Für den Erweiterungsbau wurde Richtfest gefeiert. Und obwohl sich unter den zahlreichen Gästen mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein Hochkaräter befand, so waren doch zwei Frauen die heimlichen Stars dieses Festnachmittages:...