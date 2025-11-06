Er war beim Rat des Kreises Oelsnitz für Handel zuständig: „Es bestürzt mich“

Oberes Vogtland
Hans-Henning Böhm, einst verantwortlich für Handel in Oelsnitz, blickt besorgt auf die Schließung des Buchladens. Zu DDR-Zeiten verwaltete er den Mangel, heute sieht er die Innenstadt-Läden verschwinden.
„Es bestürzt mich, dass es nur noch so wenige Läden in der Oelsnitzer Innenstadt gibt und Einzelhändler, wie Kathrin Jakob vom Buchladen, ihre Geschäfte schließen wollen“, sagt Hans-Henning Böhm.
