Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Uwe Richter aus Schwand hatte für das Fest zehn Bleche Kartoffelkuchen gebacken.
Uwe Richter aus Schwand hatte für das Fest zehn Bleche Kartoffelkuchen gebacken. Bild: Eckhard Sommer
Uwe Richter aus Schwand hatte für das Fest zehn Bleche Kartoffelkuchen gebacken.
Uwe Richter aus Schwand hatte für das Fest zehn Bleche Kartoffelkuchen gebacken. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Erdäpfelfest Lottengrün: Bei diesem Fest im Vogtland drehte sich alles um die Kartoffel
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Erdäpfelfest in Lottengrün wurden am Wochenende zwei Jubiläen gefeiert: 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 350 Jahre Kartoffelanbau im Ort. Letzteres sorgte für genussvolle Momente.

Es kommt nicht alle Tage vor und muss deshalb schon einen guten Grund haben, dass sich die Einwohnerzahl 170 von Lottengrün vervielfacht. Am Wochenende gab es gleich zwei gute Gründe für den enormen Zuwachs, sprich zwei Jubiläen: 350 Jahre Kartoffelanbau im Ort und 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr. „Deshalb haben wir beides miteinander...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Wochenend-Tipps: Erdäpfelfest, Heinz Rudolf Kunze und viel los in Oelsnitz
Ganz Lottengrün ist für das dreitägige Erdäpfelfest von Freitag bis Sonntag festlich geschmückt.
Am letzten August-Wochenende gibt es bei Festen und Veranstaltungen im Oberen Vogtland wieder die Qual der Wahl. Unter anderem locken Lottengrün, die Angler in Bobenneukirchen und die Gröndner Körbe.
Ronny Hager
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
17.08.2025
3 min.
Brennnessel-Pesto zu Nudeln: Kräuterexpertin aus dem Vogtland empfiehlt leichtes Sommer-Gericht
Petra Jeschek stellt ein leckeres Brennnessel-Pesto her.
Auf dem Kräuterhof in Lottengrün gibt es derzeit besonders viel zu tun. Kräuter wollen geerntet und verarbeitet werden. Eine Pflanze hat es der Chefin besonders angetan.
Daniela Hommel-Kreißl
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel