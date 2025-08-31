Erdäpfelfest Lottengrün: Bei diesem Fest im Vogtland drehte sich alles um die Kartoffel

Oberes Vogtland
Beim Erdäpfelfest in Lottengrün wurden am Wochenende zwei Jubiläen gefeiert: 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 350 Jahre Kartoffelanbau im Ort. Letzteres sorgte für genussvolle Momente.
Es kommt nicht alle Tage vor und muss deshalb schon einen guten Grund haben, dass sich die Einwohnerzahl 170 von Lottengrün vervielfacht. Am Wochenende gab es gleich zwei gute Gründe für den enormen Zuwachs, sprich zwei Jubiläen: 350 Jahre Kartoffelanbau im Ort und 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr. „Deshalb haben wir beides miteinander...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.