Erdbeben in Japan: Welche Auswirkungen haben die Erschütterungen auf das Vogtland?

In der Region gibt es momentan wieder seismologische Aktivitäten. Besonders in der Klingenthaler Gegend sind diese zu spüren.

Hat das schwere Erdbeben vor der Küste Japans mit Warnung vor Tsunami-Wellen Auswirkungen auf die seismologischen Aktivitäten im Vogtland? Obwohl eine zeitliche Nähe existiere und es in der Gegend um das tschechische Kraslice sowie in der Klingenthaler Ecke erneut zum „klassischen Grollen“ und Erschütterungen gekommen sei, so Jens Skapski...