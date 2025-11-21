Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Berufsmesse in Klingenthal fand großes Interesse.
Die Berufsmesse in Klingenthal fand großes Interesse. Bild: Ines Brunner/Sportcampus
Die Berufsmesse in Klingenthal fand großes Interesse.
Die Berufsmesse in Klingenthal fand großes Interesse. Bild: Ines Brunner/Sportcampus
Oberes Vogtland
Erfolgreiche Berufsmesse in Klingenthal
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

30 Unternehmen haben sich in der Turnhalle des Sportcampus präsentiert.

Über 30 Aussteller waren zur 2. Berufsmesse am Sportcampus Klingenthal dabei. Darüber hat die Schule informiert. In der gut besuchten Turnhalle konnten Schüler von beiden Schulteilen der höheren Jahrgangsstufen mit ihren Klassen oder Eltern einen Einblick ins Berufsleben erhalten. Unternehmen, Firmen und Dienstleister aus verschiedenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
04.11.2025
1 min.
Skibörse im Klingenthaler Sportcampus
Im Sportcampus findet am Samstag eine Skibörse statt.
Der Markt findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Mensa der Schule statt.
Tino Beyer
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:32 Uhr
4 min.
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Antje Flath
15:18 Uhr
1 min.
Schulleiterin verlässt Klingenthaler Sportcampus
Schulleiterin Lydia Solondz-Lorenz verlässt den Sportcampus Klingenthal.
Lydia Solondz-Lorenz wechselt in die Schulbehörde. Ihre Aufgaben übernimmt ab 1. Dezember ihr Vize, Steffen Wahl.
Tino Beyer
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel