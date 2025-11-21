Erfolgreiche Berufsmesse in Klingenthal

30 Unternehmen haben sich in der Turnhalle des Sportcampus präsentiert.

Über 30 Aussteller waren zur 2. Berufsmesse am Sportcampus Klingenthal dabei. Darüber hat die Schule informiert. In der gut besuchten Turnhalle konnten Schüler von beiden Schulteilen der höheren Jahrgangsstufen mit ihren Klassen oder Eltern einen Einblick ins Berufsleben erhalten. Unternehmen, Firmen und Dienstleister aus verschiedenen...