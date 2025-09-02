Erfolgreiche Premiere: Oelsnitzer Sperkenwanderung begeistert Teilnehmer

Oberes Vogtland
Die Sperkenwanderung soll es künftig immer am letzten Samstag im August geben. Der Auftakt mit drei Strecken war verheißungsvoll. Dafür gab es gleich mehrere Gründe.
Das Lob kam aus berufenem Munde. „Es war super“, schwärmte Wolfgang Eschenbach, Gründungsvorsitzender der Wandersperken Oelsnitz, über die geführte Tour bei der 1. Oelsnitzer Sperkenwanderung. Eine 6-Kilometer-Runde, gespickt mit Geschichte und Infos. Das Kompliment für die Wanderführerinnen Doreen Radtke und Anett Männel war eines von...
