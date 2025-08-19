Erfolgreiche Strategie: Tolles Bad und faire Preise sorgen für dickes Besucher-Plus in Adorf

Das Waldbad Adorf hat im „Freie Presse“-Preischeck die Nase vorn. Bürgermeister Rico Schmidt erklärt die erfolgreiche Entwicklung.

20 Freibäder im Vogtland hat die „Freie Presse“ mit Blick auf Preis und Angebot unter die Lupe genommen. Auf Platz 1 landete das Waldbad Adorf. Das 2019/20 sanierte Freibad hat Angebote für alle Altersklassen bei gleichzeitig fairen Preisen. Kinder baden hier noch für 1 Euro, Erwachsene zahlen 3,50 Euro und das Familienticket mit drei...