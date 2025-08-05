Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Michael Thoß ist mit Leib und Seele Naturschützer. Als solcher führt er Interessierte gerne auch über den Moorlehrpfad in Hammerbrücke. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Michael Thoß ist mit Leib und Seele Naturschützer. Als solcher führt er Interessierte gerne auch über den Moorlehrpfad in Hammerbrücke. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Erneuerung von Moorlehrpfad im Vogtland: Weitere Unterstützer gesucht
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Sanierung des Moorlehrpfades in der Gemeinde Muldenhammer läuft eine Spendenaktion. 47 Geber haben das Projekt schon unterstützt. Noch fehlt jedoch Geld.

Das Natur- und Umweltzentrum (NUZ) Oberlauterbach, unter dessen Regie der Moorlehrpfad und die dazugehörige Naturschutzstation in Friedrichsgrün laufen, hofft, bis Jahresende weitere Spendengelder einzuwerben. „Etwa 3000 Euro fehlen uns noch“, sagt NUZ-Leiterin Antje Becker. Von den insgesamt benötigten 30.000 Euro kam über Crowdfunding...
