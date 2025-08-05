Erneuerung von Moorlehrpfad im Vogtland: Weitere Unterstützer gesucht

Für die Sanierung des Moorlehrpfades in der Gemeinde Muldenhammer läuft eine Spendenaktion. 47 Geber haben das Projekt schon unterstützt. Noch fehlt jedoch Geld.

Das Natur- und Umweltzentrum (NUZ) Oberlauterbach, unter dessen Regie der Moorlehrpfad und die dazugehörige Naturschutzstation in Friedrichsgrün laufen, hofft, bis Jahresende weitere Spendengelder einzuwerben. „Etwa 3000 Euro fehlen uns noch", sagt NUZ-Leiterin Antje Becker. Von den insgesamt benötigten 30.000 Euro kam über Crowdfunding...