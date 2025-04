Erst in China, bald im Vogtland: Adorf lässt Perlmutt blühen

Für den Hellgassenhof am neuen Erlebniszentrum plant die Stadt eine besondere Gestaltung. Welche Pflanze dafür im Auge ist - und was sich an der Baustelle im Stadtkern verändert.

Adorf will Perlmutt zum Glänzen bringen - und will auch bei Details nichts dem Zufall überlassen. Wenn in der zweiten Jahreshälfte das Erlebniszentrum Perlmutter (EZP) eröffnet, soll Perlmutt mitten in Adorf blühen. „Wir wollen den Perlmuttstrauch, die Kolkwitzie, pflanzen", kündigte Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) öffentlich...