Erste Stadt im Oberen Vogtland beschließt Haushalt 2026

Das kommende Jahr wird für Adorf eines ohne größere Investitionen wie in den Vorjahren.

Geschafft und eine Tradition bewahrt: Zur letzten Sitzung des Jahres hat der Adorfer Stadtrat den Haushalt für das Folgejahr beschlossen. Damit ist die Kleinstadt die erste im oberen Vogtland mit diesem wichtigen Schritt. Der Beschluss fiel einstimmig, begleitet von einer Rede von Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) sowie zustimmenden...