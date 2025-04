Erweiterung der Raumfahrtausstellung im Vogtland: Reicht das Geld?

Die Gemeinde Muldenhammer beauftragt neue Bauarbeiten zur Erweiterung der Raumfahrtausstellung. Die bleibt vorerst weiterhin geschlossen. Das Richtfest ist für den 26. Mai angesetzt.

8,7 Millionen Euro hat die Gemeinde Muldenhammer von Bund und Land bekommen, um die Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz erweitern und attraktiver gestalten zu können. Die Bauarbeiten sind gut vorangeschritten. Klaus Knüpfer von der Planungsgesellschaft für Bauwesen in Treuen schätzte während der Gemeinderatssitzung am Dienstag...