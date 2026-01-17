Es ist Musik in Bad Elster: Trio Vivace lädt Sonntagvormittag zum Konzert

Das Publikum darf sich auf Triokompositionen freuen - natürlich in Es-Dur.

Das Streicher-Trio Vivace der Chursächsischen Philharmonie ist am Sonntagvormittag, 18. Januar, in der Kunstwandelhalle an der Badstraße 6 in Bad Elster zu erleben. Hier heißt es ab 10 Uhr: Es ist Musik! Das Ensemble (Violine, Viola, Violoncello) präsentiert eine Auswahl der schönsten Trios in der weichen Tonart Es-Dur. Das Publikum darf sich...