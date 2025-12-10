„Es sieht furchtbar aus“: Stadt im Vogtland kämpft mit Blaulicht-Stich von Straßenlampen

Schrille Farben statt sanftem Weiß: Markneukirchen muss bei der Straßenbeleuchtung handeln. Werden es neue Lampen? Im benachbarten Adorf wird dem Lila-Stich der Lampen mit einer anderen Idee begegnet.

Schrille Töne aus Markneukirchen, Farben, die keiner will. Die Straßenlampen stellen die Stadtverwaltung vor ein Problem. Überall im Stadtkern lassen die Einbaumodule der Altstadtleuchten nach, erklärt Frank Silling von der Bauverwaltung im Rathaus. Die extra auf die Markneukirchner Bedürfnisse zugeschnitten Altstadtleuchten des Herstellers... Schrille Töne aus Markneukirchen, Farben, die keiner will. Die Straßenlampen stellen die Stadtverwaltung vor ein Problem. Überall im Stadtkern lassen die Einbaumodule der Altstadtleuchten nach, erklärt Frank Silling von der Bauverwaltung im Rathaus. Die extra auf die Markneukirchner Bedürfnisse zugeschnitten Altstadtleuchten des Herstellers...