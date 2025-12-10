„Es sieht furchtbar aus“: Stadt im Vogtland kämpft mit Blaulicht-Stich von Straßenlampen

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Außerordentlich schrill aussehend“: Dass die Straßenlampen in Markneukirchen den Farbton unerwünscht verändern, lässt die Stadtverwaltung nicht kalt. Sie will hier handeln.
„Außerordentlich schrill aussehend“: Dass die Straßenlampen in Markneukirchen den Farbton unerwünscht verändern, lässt die Stadtverwaltung nicht kalt. Sie will hier handeln. Bild: Ronny Hager
Ein warmes Weiß: Den erwünschten Farbton haben in Markneukirchen zunehmend weniger Altstadt-Leuchten.
Ein warmes Weiß: Den erwünschten Farbton haben in Markneukirchen zunehmend weniger Altstadt-Leuchten. Bild: Ronny Hager
Die Testleuchte eines Prager Herstellers steht seit 3. Dezember an der Einfahrt zum Markneukirchner Rathaus.
Die Testleuchte eines Prager Herstellers steht seit 3. Dezember an der Einfahrt zum Markneukirchner Rathaus. Bild: Ronny Hager
Wenn es Nacht wird, wird es lila: Unerwünschte Farbenspiele am Krummen Weg in Adorf.
Wenn es Nacht wird, wird es lila: Unerwünschte Farbenspiele am Krummen Weg in Adorf. Bild: Ronny Hager
„Außerordentlich schrill aussehend“: Dass die Straßenlampen in Markneukirchen den Farbton unerwünscht verändern, lässt die Stadtverwaltung nicht kalt. Sie will hier handeln.
„Außerordentlich schrill aussehend“: Dass die Straßenlampen in Markneukirchen den Farbton unerwünscht verändern, lässt die Stadtverwaltung nicht kalt. Sie will hier handeln. Bild: Ronny Hager
Ein warmes Weiß: Den erwünschten Farbton haben in Markneukirchen zunehmend weniger Altstadt-Leuchten.
Ein warmes Weiß: Den erwünschten Farbton haben in Markneukirchen zunehmend weniger Altstadt-Leuchten. Bild: Ronny Hager
Die Testleuchte eines Prager Herstellers steht seit 3. Dezember an der Einfahrt zum Markneukirchner Rathaus.
Die Testleuchte eines Prager Herstellers steht seit 3. Dezember an der Einfahrt zum Markneukirchner Rathaus. Bild: Ronny Hager
Wenn es Nacht wird, wird es lila: Unerwünschte Farbenspiele am Krummen Weg in Adorf.
Wenn es Nacht wird, wird es lila: Unerwünschte Farbenspiele am Krummen Weg in Adorf. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
„Es sieht furchtbar aus“: Stadt im Vogtland kämpft mit Blaulicht-Stich von Straßenlampen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schrille Farben statt sanftem Weiß: Markneukirchen muss bei der Straßenbeleuchtung handeln. Werden es neue Lampen? Im benachbarten Adorf wird dem Lila-Stich der Lampen mit einer anderen Idee begegnet.

Schrille Töne aus Markneukirchen, Farben, die keiner will. Die Straßenlampen stellen die Stadtverwaltung vor ein Problem. Überall im Stadtkern lassen die Einbaumodule der Altstadtleuchten nach, erklärt Frank Silling von der Bauverwaltung im Rathaus. Die extra auf die Markneukirchner Bedürfnisse zugeschnitten Altstadtleuchten des Herstellers...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06.12.2025
2 min.
Diese Häuser im Oberen Vogtland haben neue Eigentümer
In Markneukirchen wurde eine Anlage mit 60 Wohnungen im Neubaugebiet versteigert.
Zur Herbstauktion in Dresden kamen Gebäude aus Markneukirchen, Tannenbergsthal und Adorf unter den Hammer.
Ronny Hager
11.12.2025
4 min.
Wieder viel los im Oberen Vogtland: Die Tipps fürs Wochenende
In Adorf ist am Wochenende Modellbahnschau. Im Foto die TT-Anlage des Obervogtländischen Modelleisenbahnclubs.
Am zweiten Dezemberwochenende kommt Hammondorgel-Virtuose Raphael Wressnig nach Eubabrunn, in Adorf startet die große Welt kleiner Züge, es gibt Märkte und Konzerte im Zeichen der Vorweihnachtszeit.
Ronny Hager
Mehr Artikel