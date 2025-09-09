„Es war ein extremer Schock“: So erlebte ein Vogtländer den Brand auf seinem Hof

Oberes Vogtland
Nach dem Großbrand auf seinem Anwesen erfuhr der Arnsgrüner Mario Greil große Solidarität. Auch eine Spendenaktion gab es. Jetzt wurde ihm das Geld übergeben.
Am 20. Juni brannte die Scheune eines Vierseithofs in Arnsgrün nieder. Das Feuer hatte an jenem frühen Freitagmorgen aber nicht nur die Scheune im Adorfer Ortsteil zerstört. Auch drei weitere Gebäude wurden stark beschädigt. Darunter auch das Wohnhaus des Besitzers Mario Greil. Es war ein Moment, den er nicht so schnell vergessen wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.