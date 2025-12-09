Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gabriela Haas-Zens, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster, ist stolz auf die gute Entwicklung des kommunalen Unternehmens.
Quartiersmanager Danny Richter (links) schafft regelmäßige Freizeitangebote am Kuhberg in Bad Elster. Bei einem Bastelnachmittag mit Kindern wurde er von Irina Kaiial unterstützt.
Der Treffpunkt 62 ist die Begegnungsstätte im Wohngebiet. Er wird rege genutzt.
Oberes Vogtland
„Es war genau der richtige Weg“: Großvermieter in Bad Elster reduziert Leerstand deutlich
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster feiert am Donnerstag ihr 35-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum blickt die Geschäftsführerin auf die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Und die kann sich sehen lassen.

Wenn Kurven abwärts gehen, ist das in der Wirtschaft meistens schlecht. Die Abwärtskurve, die Gabriela Haas-Zens anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster auf den Tisch legt - es wird am Donnerstag gefeiert - , macht die Chefin und ihr Team jedoch stolz. Es handelt sich um die Entwicklung des Leerstandes beim...
