„Es war genau der richtige Weg“: Großvermieter in Bad Elster reduziert Leerstand deutlich

Die Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster feiert am Donnerstag ihr 35-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum blickt die Geschäftsführerin auf die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Und die kann sich sehen lassen.

Wenn Kurven abwärts gehen, ist das in der Wirtschaft meistens schlecht. Die Abwärtskurve, die Gabriela Haas-Zens anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster auf den Tisch legt - es wird am Donnerstag gefeiert - , macht die Chefin und ihr Team jedoch stolz. Es handelt sich um die Entwicklung des Leerstandes beim...