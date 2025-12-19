Essen in Oelsnitzer Kindereinrichtungen wird deutlich teurer

In den vergangenen zwei Jahren hat die Stadt den Preis für Kita- und Schulessen gestützt. Doch dieses Geld hat sie nicht mehr. Der Preissprung fällt für Oelsnitzer Eltern jetzt happig aus.

Bittere Entscheidung des Oelsnitzer Stadtrates in der Sitzung am Mittwoch: Der städtische Zuschuss fürs Essen in den städtischen Kitas und Schulen fällt mit Beginn des neuen Jahres weg. Damit steigen die Essenspreise deutlich.