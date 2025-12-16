Evangelische Oberschule zieht ins frühere Musima-Gebäude: Stadtrat Markneukirchen gibt klare Regeln vor

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die einzügige Evangelische Oberschule zieht in das frühere Musima-Industriegebäude an der B 283 in Markneukirchen. Die Vereinbarung zwischen Stadt und Betreiberverein steht.
Die einzügige Evangelische Oberschule zieht in das frühere Musima-Industriegebäude an der B 283 in Markneukirchen. Die Vereinbarung zwischen Stadt und Betreiberverein steht. Bild: Christian Schubert
Geschäftsführerin Nicol Georgi und Andreas Georgi, beim OVV für Bauangelegenheiten verantwortlich, mit den Plänen für den Umbau des Musima-Gebäudes in Markneukirchen.
Geschäftsführerin Nicol Georgi und Andreas Georgi, beim OVV für Bauangelegenheiten verantwortlich, mit den Plänen für den Umbau des Musima-Gebäudes in Markneukirchen. Bild: Tino Beyer/Archiv
Der Markneukirchner Stadtrat hat der Vereinbarung zwischen Stadt und Trägerverein zur einzügigen Oberschule in der Musima mehrheitlich zugestimmt.
Der Markneukirchner Stadtrat hat der Vereinbarung zwischen Stadt und Trägerverein zur einzügigen Oberschule in der Musima mehrheitlich zugestimmt. Bild: Christian Schubert/Archiv
Die einzügige Evangelische Oberschule zieht in das frühere Musima-Industriegebäude an der B 283 in Markneukirchen. Die Vereinbarung zwischen Stadt und Betreiberverein steht.
Die einzügige Evangelische Oberschule zieht in das frühere Musima-Industriegebäude an der B 283 in Markneukirchen. Die Vereinbarung zwischen Stadt und Betreiberverein steht. Bild: Christian Schubert
Geschäftsführerin Nicol Georgi und Andreas Georgi, beim OVV für Bauangelegenheiten verantwortlich, mit den Plänen für den Umbau des Musima-Gebäudes in Markneukirchen.
Geschäftsführerin Nicol Georgi und Andreas Georgi, beim OVV für Bauangelegenheiten verantwortlich, mit den Plänen für den Umbau des Musima-Gebäudes in Markneukirchen. Bild: Tino Beyer/Archiv
Der Markneukirchner Stadtrat hat der Vereinbarung zwischen Stadt und Trägerverein zur einzügigen Oberschule in der Musima mehrheitlich zugestimmt.
Der Markneukirchner Stadtrat hat der Vereinbarung zwischen Stadt und Trägerverein zur einzügigen Oberschule in der Musima mehrheitlich zugestimmt. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Evangelische Oberschule zieht ins frühere Musima-Gebäude: Stadtrat Markneukirchen gibt klare Regeln vor
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keine Grundschule, kein Gymnasium, nur einzügig: Für die Außenstelle der Evangelischen Oberschule im früheren Musima-Areal gibt es strikte Festlegungen. In anderen Fragen kommt die Kommune entgegen.

Die freie Oberschule in Markneukirchen ist in trockenen Tüchern. Der Stadtrat hat der Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Betreiberverein mehrheitlich zugestimmt. Die Entscheidung fiel mit 14 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen aus den Reihen der Freien Wähler. Auch der Obervogtländische Verein für Innere Mission Marienstift (OVV) - er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
10.12.2025
4 min.
„Es sieht furchtbar aus“: Stadt im Vogtland kämpft mit Blaulicht-Stich von Straßenlampen
„Außerordentlich schrill aussehend“: Dass die Straßenlampen in Markneukirchen den Farbton unerwünscht verändern, lässt die Stadtverwaltung nicht kalt. Sie will hier handeln.
Schrille Farben statt sanftem Weiß: Markneukirchen muss bei der Straßenbeleuchtung handeln. Werden es neue Lampen? Im benachbarten Adorf wird dem Lila-Stich der Lampen mit einer anderen Idee begegnet.
Ronny Hager
05.12.2025
4 min.
Tipps für das zweite Advents-Wochenende im Oberen Vogtland
Advent am Kirchplatz Bad Elster. In der Trinitatiskirche gibt es am Samstag, 19.30 Uhr, Bachs Weihnachtsoratorium, Adventszauber auf dem Platz am 13. und 20. Dezember, 16 bis 20 Uhr.
Bachs Weihnachtsoratorium in Oelsnitz und Bad Elster, finnischer Metal im Sopran in Markneukirchen oder zahlreiche Weihnachtsmärkte: An Angeboten mangelt es in der Region keineswegs.
Ronny Hager
Mehr Artikel