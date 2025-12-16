Evangelische Oberschule zieht ins frühere Musima-Gebäude: Stadtrat Markneukirchen gibt klare Regeln vor

Keine Grundschule, kein Gymnasium, nur einzügig: Für die Außenstelle der Evangelischen Oberschule im früheren Musima-Areal gibt es strikte Festlegungen. In anderen Fragen kommt die Kommune entgegen.

Die freie Oberschule in Markneukirchen ist in trockenen Tüchern. Der Stadtrat hat der Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Betreiberverein mehrheitlich zugestimmt. Die Entscheidung fiel mit 14 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen aus den Reihen der Freien Wähler. Auch der Obervogtländische Verein für Innere Mission Marienstift (OVV) - er... Die freie Oberschule in Markneukirchen ist in trockenen Tüchern. Der Stadtrat hat der Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Betreiberverein mehrheitlich zugestimmt. Die Entscheidung fiel mit 14 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen aus den Reihen der Freien Wähler. Auch der Obervogtländische Verein für Innere Mission Marienstift (OVV) - er...