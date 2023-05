Ex-Thomasorganist erstmals zu Gast

Bad Elster.

Der langjährige Organist der Leipziger Thomaskirche, Ullrich Böhme, spielt am morgigen Samstag erstmals eine Orgelvesper in der Trinitatiskirche Bad Elster. Der 67-Jährige, geboren 1956 im vogtländischen Rothenkirchen, war von 1985 bis Ende 2021 Organist der Leipziger Kirche. Im Konzert ab 19.30 Uhr spielt der Kirchenmusiker im Festjahr zum 50-jährigen Bestehen der Eule-Orgel in Bad Elster Orgelwerke von Nicolaus Bruhns, Josef Gabriel Rheinberger, Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Labor und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. (hagr)