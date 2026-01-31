Exotik, Rhythmus und Tanz: Kubanische Musik- und Tanzshow gastiert am Sonntag in Bad Elster

Das Publikum darf sich auf einen temperamentvollen Abend freuen. Noch gibt es einige Karten.

Die kubanische Musik- und Tanzshow Pasión de Buena Vista gastiert am Sonntag, 1. Februar, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Exotik, Rhythmus und Tanz gehören zur abendlichen Tour durch das Nachtleben Havannas. „Eine Live-Band sowie eine einzigartige Bühnenkulisse werden das Publikum mit dem Humor, der Musikalität und dem...