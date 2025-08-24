Fahrerin verliert im Vogtland Kontrolle über ihr Auto

Oberes Vogtland
Bei einem Unfall in Klingenthal verletzte sich am Samstag eine 70-jährige Frau. Der Sachschaden an drei Fahrzeugen fällt erheblich aus.
Ein Unfall mit einer verletzten Autofahrerin hat sich am späten Samstagnachmittag auf der Auerbacher Straße/B 283 in Klingenthal ereignet. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war eine 70-Jährige mit ihrem Toyota kurz nach 17 Uhr auf der Auerbacher Straße in Richtung Zwota unterwegs. Die Frau verlor dabei aus bisher unbekannten Gründen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.