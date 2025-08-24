Fahrerin verliert im Vogtland Kontrolle über ihr Auto

Bei einem Unfall in Klingenthal verletzte sich am Samstag eine 70-jährige Frau. Der Sachschaden an drei Fahrzeugen fällt erheblich aus.

Ein Unfall mit einer verletzten Autofahrerin hat sich am späten Samstagnachmittag auf der Auerbacher Straße/B 283 in Klingenthal ereignet. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war eine 70-Jährige mit ihrem Toyota kurz nach 17 Uhr auf der Auerbacher Straße in Richtung Zwota unterwegs. Die Frau verlor dabei aus bisher unbekannten Gründen...