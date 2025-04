Fahrt in Seitengraben: Katze läuft in Oelsnitz vors Auto

Ein 20-Jähriger kam am Mittwochabend selbst mit dem Schrecken davon, für sein Auto gab es kein Happyend.

Für einen 20-jährigen Autofahrer war am Mittwochabend ungeplant die Fahrt in Oelsnitz beendet. Er landete mit seinem Auto im Straßengraben, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Was war geschehen? Der junge Mann befuhr kurz nach 18 Uhr mit einem VW die Brückenstraße in Fahrtrichtung B 92, als er verunglückte. Gegenüber der Polizei gab...