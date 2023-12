Fahrzeug rutscht bei Unfall im vogtländischen Oelsnitz Böschung hinab

Eine 55-jährige Frau war am Montagnachmittag verunglückt. Über Details informierte am Dienstag die Polizei.

Nach einem Unfall musste am Montagnachmittag in Oelsnitz ein Auto geborgen werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war eine 55-jährige Frau auf der Hofer Straße verunglückt. Sie war mit ihrem Auto gegen 14.40 Uhr in Fahrtrichtung Oelsnitz unterwegs. Im Streckenverlauf kam sie aus derzeit noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und...