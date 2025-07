Fan rettet Stefanie-Hertel-Ausstellung im Vogtland

Die Schau zum Bühnenjubiläum der Sängerin und Moderatorin in der Katharinenkirche Oelsnitz ist am Sonntag doch offen, dank einer engen Wegbegleiterin.

Besucher können am Sonntag kurzfristig doch die Ausstellung zum 40-jährigen Bühnenjubiläum von Stefanie Hertel in der Katharinenkirche Oelsnitz besuchen. Möglich ist das durch die Oelsnitzerin Anneliese Hoyer. Sie ist der Sängerin und Moderatorin eng verbunden, bei vielen Auftritten von Stefanie Hertel dabei - und wird am 13. Juli die...