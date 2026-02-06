MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis zu 40 Tänzerinnen bereiten sich auf ihre Auftritte bei den Faschingspartys in der Plauener Festhalle vor. Am 17. Februar beginnt dort um 13 Uhr der Kinderfasching.
Bis zu 40 Tänzerinnen bereiten sich auf ihre Auftritte bei den Faschingspartys in der Plauener Festhalle vor. Am 17. Februar beginnt dort um 13 Uhr der Kinderfasching. Bild: Ellen Liebner
Täglich zwischen 14 und 19 Uhr wird zum Eislaufvergnügen in den Oelsnitzer Elstergarten eingeladen.
Täglich zwischen 14 und 19 Uhr wird zum Eislaufvergnügen in den Oelsnitzer Elstergarten eingeladen. Bild: Christian Schubert
Zwei Spiele-Tage gibt es während der Winterferien in der Vogtlandbibliothek Plauen. An einem stehen Brettspiele im Vordergrund.
Zwei Spiele-Tage gibt es während der Winterferien in der Vogtlandbibliothek Plauen. An einem stehen Brettspiele im Vordergrund. Bild: epd
Bis zu 40 Tänzerinnen bereiten sich auf ihre Auftritte bei den Faschingspartys in der Plauener Festhalle vor. Am 17. Februar beginnt dort um 13 Uhr der Kinderfasching.
Bis zu 40 Tänzerinnen bereiten sich auf ihre Auftritte bei den Faschingspartys in der Plauener Festhalle vor. Am 17. Februar beginnt dort um 13 Uhr der Kinderfasching. Bild: Ellen Liebner
Täglich zwischen 14 und 19 Uhr wird zum Eislaufvergnügen in den Oelsnitzer Elstergarten eingeladen.
Täglich zwischen 14 und 19 Uhr wird zum Eislaufvergnügen in den Oelsnitzer Elstergarten eingeladen. Bild: Christian Schubert
Zwei Spiele-Tage gibt es während der Winterferien in der Vogtlandbibliothek Plauen. An einem stehen Brettspiele im Vordergrund.
Zwei Spiele-Tage gibt es während der Winterferien in der Vogtlandbibliothek Plauen. An einem stehen Brettspiele im Vordergrund. Bild: epd
Oberes Vogtland
Fasching, Eislaufen und Schatzsuche: Tipps für Ferienkinder im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hurra, endlich Winterferien - diesmal mit Eis und Schnee! Im Oberen Vogtland lockt jede Menge Pistenspaß. Was in den nächsten zwei Wochen sonst noch los ist in der Region: Hier sieben Ferientipps.

Ferienzeit - Faschingszeit: In den vogtländischen Faschingshochburgen ist überall etwas los, nicht nur am Faschingsdienstag. Hier einige Beispiele. Am 8. Februar lädt der Lengenfelder Carneval Club ab 16 Uhr ins Schützenhaus zum Familienfasching ein. Unter dem Motto „Minions“ startet die große Kinderfaschingsparty des Sozialwerkes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
15.01.2026
4 min.
Vogtland-Tipps zum Wochenende: Knutfeste, Feiern wie früher und Saunanacht
DJ Dirk Duske legt am Samstag ab 21 Uhr zu Ü-30-Party in der Musikhalle Markneukirchen auf.
Mit dem Verbrennen der Christbäume wird vielerorts im oberen Vogtland ein Schlussstrich unter die Weihnachtszeit gezogen. Für ein Erlebnis Mitte Januar lohnt der Blick nach Hof, Plauen oder Rodewisch.
Ronny Hager
06.02.2026
4 min.
Tipps fürs Wochenende im Oberen Vogtland
Das Theaterstück „Kopfüber“ zeigt das Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz am Donnerstag und Freitag, jeweils 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster.
Närrisch geht es ab Freitag in Hundsgrün, Bad Elster, Triebel und Oelsnitz zu. Die Katharinenkirche startet in die Musik-Saison, im Skigebiet Schöneck gibt es Einblick in die Tätigkeit der Retter.
Ronny Hager
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
Mehr Artikel