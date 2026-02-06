Fasching, Eislaufen und Schatzsuche: Tipps für Ferienkinder im Vogtland

Oberes Vogtland
Hurra, endlich Winterferien - diesmal mit Eis und Schnee! Im Oberen Vogtland lockt jede Menge Pistenspaß. Was in den nächsten zwei Wochen sonst noch los ist in der Region: Hier sieben Ferientipps.
Ferienzeit - Faschingszeit: In den vogtländischen Faschingshochburgen ist überall etwas los, nicht nur am Faschingsdienstag. Hier einige Beispiele. Am 8. Februar lädt der Lengenfelder Carneval Club ab 16 Uhr ins Schützenhaus zum Familienfasching ein. Unter dem Motto „Minions“ startet die große Kinderfaschingsparty des Sozialwerkes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.