Fasching, Eislaufen und Schatzsuche: Tipps für Ferienkinder im Vogtland

Hurra, endlich Winterferien - diesmal mit Eis und Schnee! Im Oberen Vogtland lockt jede Menge Pistenspaß. Was in den nächsten zwei Wochen sonst noch los ist in der Region: Hier sieben Ferientipps.

Ferienzeit - Faschingszeit: In den vogtländischen Faschingshochburgen ist überall etwas los, nicht nur am Faschingsdienstag. Hier einige Beispiele. Am 8. Februar lädt der Lengenfelder Carneval Club ab 16 Uhr ins Schützenhaus zum Familienfasching ein. Unter dem Motto „Minions" startet die große Kinderfaschingsparty des Sozialwerkes...