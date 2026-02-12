MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Keramik und Grafik als „Balanceakt“ zeigt die Thüringer Künstlerin Marion Walther ab Freitag in einer Ausstellung im Königlichen Kurhaus Bad Elster.
Keramik und Grafik als „Balanceakt“ zeigt die Thüringer Künstlerin Marion Walther ab Freitag in einer Ausstellung im Königlichen Kurhaus Bad Elster. Bild: Marion Walther
Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken Chor treten am Sonntag, 18 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen auf.
Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken Chor treten am Sonntag, 18 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen auf. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Uschi Brüning und das Günther Fischer Quintett sind am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben.
Uschi Brüning und das Günther Fischer Quintett sind am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben. Bild: Christian Schubert/Archiv
Keramik und Grafik als „Balanceakt“ zeigt die Thüringer Künstlerin Marion Walther ab Freitag in einer Ausstellung im Königlichen Kurhaus Bad Elster.
Keramik und Grafik als „Balanceakt“ zeigt die Thüringer Künstlerin Marion Walther ab Freitag in einer Ausstellung im Königlichen Kurhaus Bad Elster. Bild: Marion Walther
Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken Chor treten am Sonntag, 18 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen auf.
Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken Chor treten am Sonntag, 18 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen auf. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Uschi Brüning und das Günther Fischer Quintett sind am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben.
Uschi Brüning und das Günther Fischer Quintett sind am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster zu erleben. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Fasching vielerorts, Legenden in Bad Elster und Markneukirchen: Die Tipps zum Wochenende
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der große Faschingsumzug am Sonntag in Plauen, ein kleiner am Samstag in Adorf, dazu Närrisches unter anderem in Triebel und Oelsnitz: Im Vogtland sind Mitte Februar viele Veranstaltungen im Angebot.

Großer Umzug: Der vom Verein Vogtländischer Carnevalisten organisierte Faschingsumzug durch Plauen findet am Sonntag zum 30. Mal statt. Der Tross unter Teilnahme vieler vogtländischer Faschingsvereine startet 14 Uhr in Neundorf und führt auf etwa anderthalb Kilometer Strecke über die Neundorfer Straße bis auf den Altmarkt. Hier gibt es bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06.02.2026
4 min.
Tipps fürs Wochenende im Oberen Vogtland
Das Theaterstück „Kopfüber“ zeigt das Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz am Donnerstag und Freitag, jeweils 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster.
Närrisch geht es ab Freitag in Hundsgrün, Bad Elster, Triebel und Oelsnitz zu. Die Katharinenkirche startet in die Musik-Saison, im Skigebiet Schöneck gibt es Einblick in die Tätigkeit der Retter.
Ronny Hager
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
11:30 Uhr
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende: Großer Faschingsumzug und Kindershow mit Willi Weitzel im Vogtland
Großes Jubiläum in Plauen. Am Sonntag setzt sich zum 30. Mal der Faschingsumzug in Bewegung.
Wovon träumen Kinder im Vogtland? Willi Weitzel will‘s wissen und gastiert mit seiner Kindershow in Rodewisch. In Plauen und Lengenfeld ziehen die Faschingsumzüge durch die Straßen.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel