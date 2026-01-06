MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Welche Nachhilfeangebote gibt es in Oelsnitz? Die Stadt führt jetzt eine Erhebung durch.
Welche Nachhilfeangebote gibt es in Oelsnitz? Die Stadt führt jetzt eine Erhebung durch. Bild: Fotolia/Archiv
Welche Nachhilfeangebote gibt es in Oelsnitz? Die Stadt führt jetzt eine Erhebung durch.
Welche Nachhilfeangebote gibt es in Oelsnitz? Die Stadt führt jetzt eine Erhebung durch. Bild: Fotolia/Archiv
Oberes Vogtland
Fehlen in Oelsnitz Angebote für Nachhilfe?
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der jährliche Bildungsreport der Stadt Oelsnitz soll um das Thema Nachhilfe erweitert werden.

Gibt es in Oelsnitz zu wenige Angebote für Schülerinnen und Schüler, die Nachhilfe benötigen? Diese Frage warf FOB-Fraktionsvorsitzender Björn Fläschendräger im Stadtrat auf. Er sei von Eltern angesprochen worden, deren Kinder in die Oberschule gehen. Sandra Scheuer, im Rathaus für Bildungseinrichtungen zuständig, will die Frage im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
09:46 Uhr
3 min.
Essen in Oelsnitzer Kindereinrichtungen wird deutlich teurer
Essen in Kindereinrichtungen sind für Eltern mittlerweile ein echter Kostenfaktor.
In den vergangenen zwei Jahren hat die Stadt den Preis für Kita- und Schulessen gestützt. Doch dieses Geld hat sie nicht mehr. Der Preissprung fällt für Oelsnitzer Eltern jetzt happig aus.
Tino Beyer
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
27.12.2025
1 min.
Neues Blitzer-Fahrzeug im Vogtland: Es klingelt in der Kasse
Seit Oktober ist ein VW Caddy mit Blitzer für die Stadt Oelsnitz im Einsatz.
Die Stadt Oelsnitz hat im Oktober einen mobilen Blitzer angeschafft. Jetzt zog sie eine erste Bilanz.
Tino Beyer
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel