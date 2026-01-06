Fehlen in Oelsnitz Angebote für Nachhilfe?

Der jährliche Bildungsreport der Stadt Oelsnitz soll um das Thema Nachhilfe erweitert werden.

Gibt es in Oelsnitz zu wenige Angebote für Schülerinnen und Schüler, die Nachhilfe benötigen? Diese Frage warf FOB-Fraktionsvorsitzender Björn Fläschendräger im Stadtrat auf. Er sei von Eltern angesprochen worden, deren Kinder in die Oberschule gehen. Sandra Scheuer, im Rathaus für Bildungseinrichtungen zuständig, will die Frage im...