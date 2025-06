Fehlendes Geld für Staatsstraßen im Vogtland: Darf der Landrat Problempisten einfach sperren?

Um Druck auf den Freistaat auszuüben, hat der Kreis mit einer Ankündigung für Aufsehen gesorgt, notwendige Arbeiten an Straßen zu begrenzen. Wie ein Anwalt und das zuständige Ministerium das Thema bewerten.

Politisches Scheingefecht oder Hilferuf in höchster Not? Diese Frage treibt die Vogtländer um, seit Landrat Thomas Hennig (CDU) verkündet hat, dass er wegen fehlenden Geldflusses aus Dresden die Instandhaltungsarbeiten an Staatsstraßen im Vogtland begrenzen muss.