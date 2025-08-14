Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
„Neimodisch Zeich“ hieß im vergangenen Jahr das Theaterstück zum Auftakt der Zwoticher Körbe. Am Freitagabend folgt „Altmodisch Zeich“ zum Start des Volksfestes in diesem Jahr.
„Neimodisch Zeich“ hieß im vergangenen Jahr das Theaterstück zum Auftakt der Zwoticher Körbe. Am Freitagabend folgt „Altmodisch Zeich“ zum Start des Volksfestes in diesem Jahr. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Fest-Saison dreht wieder auf: Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Zwota ist Körbe, in Bad Brambach wird gemeinsam mit Fleißen gefeiert, in Bad Elster locken die Jazztage. Oelsnitz steht im Zeichen von 150 Jahren Freiwillige Feuerwehr und 10. Zauberkugel-Open-Air.

Körbe: Drei Tage wird auf der Kirchstraße in Zwota die Körbe gefeiert. Start ist Freitag, 19 Uhr mit dem Theaterstück „Altmodisch Zeich“. Ab 20 Uhr spielen die Prinzenberger, 20.30 Uhr startet der Lampionumzug. Am Samstag beginnt 8.30 Uhr die Körbewanderung zur Weihe der Panoramatafel auf dem Schieferberg. Die Weihe dort ist 11 Uhr, dazu...
Mehr Artikel