Fest-Saison dreht wieder auf: Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland

In Zwota ist Körbe, in Bad Brambach wird gemeinsam mit Fleißen gefeiert, in Bad Elster locken die Jazztage. Oelsnitz steht im Zeichen von 150 Jahren Freiwillige Feuerwehr und 10. Zauberkugel-Open-Air.

Körbe: Drei Tage wird auf der Kirchstraße in Zwota die Körbe gefeiert. Start ist Freitag, 19 Uhr mit dem Theaterstück „Altmodisch Zeich“. Ab 20 Uhr spielen die Prinzenberger, 20.30 Uhr startet der Lampionumzug. Am Samstag beginnt 8.30 Uhr die Körbewanderung zur Weihe der Panoramatafel auf dem Schieferberg. Die Weihe dort ist 11 Uhr, dazu... Körbe: Drei Tage wird auf der Kirchstraße in Zwota die Körbe gefeiert. Start ist Freitag, 19 Uhr mit dem Theaterstück „Altmodisch Zeich“. Ab 20 Uhr spielen die Prinzenberger, 20.30 Uhr startet der Lampionumzug. Am Samstag beginnt 8.30 Uhr die Körbewanderung zur Weihe der Panoramatafel auf dem Schieferberg. Die Weihe dort ist 11 Uhr, dazu...