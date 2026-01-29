Feuerwehr-Ärger im Vogtland: Kameraden müssen weiter mit Oldtimer zum Einsatz

Die 37 Feuerwehrmänner eines kleinen Dorfes im Vogtland müssen weiter mit einem Fahrzeug aus dem Jahr 1979 ausrücken. Gemeinderäte lehnen die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs trotz zur Verfügung stehender Fördergelder ab.

Eklat in Muldenhammer. Der Gemeinderat lehnte am Mittwochabend den Kauf eines neuen Feuerwehrautos für die Wache Rautenkranz ab. Für die Anschaffung des HLF 10 sind der Gemeinde Muldenhammer Fördermittel in Höhe von 212.000 Euro bewilligt worden. Kämmerin Tina Wagenknecht hatte die Ausgabe in den Haushalt eingestellt. Eine Kreditaufnahme ist... Eklat in Muldenhammer. Der Gemeinderat lehnte am Mittwochabend den Kauf eines neuen Feuerwehrautos für die Wache Rautenkranz ab. Für die Anschaffung des HLF 10 sind der Gemeinde Muldenhammer Fördermittel in Höhe von 212.000 Euro bewilligt worden. Kämmerin Tina Wagenknecht hatte die Ausgabe in den Haushalt eingestellt. Eine Kreditaufnahme ist...