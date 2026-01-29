MENÜ
Hinter einem Tor das Katastrophenschutzfahrzeug, hinterm anderen ein Oldtimer. An der Technik-Situation in der Wache Rautenkranz wird sich so schnell nichts ändern.
Obwohl die Fördermittel bereits bewilligt sind, wird die Feuerwehr Muldenhammer kein neues HLF 10 bekommen. Der Gemeinderat gab für die Anschaffung kein grünes Licht.
Der Haushalt für 2026 ist beschlossen. Das meiste Geld investiert Muldenhammer in den Gehweg- und Straßenbeleuchtungsbau an der Tannenbergsthaler Straße in Hammerbrücke.
Oberes Vogtland
Feuerwehr-Ärger im Vogtland: Kameraden müssen weiter mit Oldtimer zum Einsatz
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die 37 Feuerwehrmänner eines kleinen Dorfes im Vogtland müssen weiter mit einem Fahrzeug aus dem Jahr 1979 ausrücken. Gemeinderäte lehnen die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs trotz zur Verfügung stehender Fördergelder ab.

Eklat in Muldenhammer. Der Gemeinderat lehnte am Mittwochabend den Kauf eines neuen Feuerwehrautos für die Wache Rautenkranz ab. Für die Anschaffung des HLF 10 sind der Gemeinde Muldenhammer Fördermittel in Höhe von 212.000 Euro bewilligt worden. Kämmerin Tina Wagenknecht hatte die Ausgabe in den Haushalt eingestellt. Eine Kreditaufnahme ist...
Mehr Artikel