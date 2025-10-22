Feuerwehr im Vogtland: Baumpflanz-Challenge sorgt für Aufsehen

Mit Blaulicht und Löschtechnik: Die Feuerwehr von Bad Elster folgt einem Internet-Trend und hat einen Baum an der Hagerstraße gepflanzt.

Feuerwehreinsatz unter Blaulicht am Montagabend an der Hagerstraße in Bad Elster. Was war da los? Zwischen der Grundschule und dem öffentlichen Parkplatz waren das Hilfeleistungsfahrzeug, ein Kommandowagen und das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr gegen 19.30 Uhr im Einsatz. Die Kameraden rückten an, um einen Baum am Rande des...