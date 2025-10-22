Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Feuerwehr im Vogtland: Baumpflanz-Challenge sorgt für Aufsehen
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Blaulicht und Löschtechnik: Die Feuerwehr von Bad Elster folgt einem Internet-Trend und hat einen Baum an der Hagerstraße gepflanzt.

Feuerwehreinsatz unter Blaulicht am Montagabend an der Hagerstraße in Bad Elster. Was war da los? Zwischen der Grundschule und dem öffentlichen Parkplatz waren das Hilfeleistungsfahrzeug, ein Kommandowagen und das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr gegen 19.30 Uhr im Einsatz. Die Kameraden rückten an, um einen Baum am Rande des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
Raus aus dem Amt: Stadtchef im Vogtland geht zur Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt
Marlis Mischke und Jürgen Engel machten in Bad Elster Urlaub. Sie kamen zur Bürgersprechstunde am Kirchplatz mit Bürgermeister Olaf Schlott (links) ins Gespräch.
Wenn die Bürger nicht zum Bürgermeister kommen, kommt der eben zu den Bürgern: Olaf Schlott hat in Bad Elster ein neues Format ausprobiert. Diese Themen kamen zur Sprache.
Christian Schubert
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
25.09.2025
2 min.
Neuer Parkplatz in Bad Elster fertig: Diesen Appell richtet die Stadt an die Einwohner
Der sanierte Parkplatz an der Hagerstraße in Bad Elster wurde jetzt wieder zum Parken freigegeben.
Der Parkplatz an der Hagerstraße wurde in dieser Woche freigegeben. Dort stehen jetzt deutlich mehr Stellflächen zur Verfügung. Was sich die Stadtverwaltung wünscht.
Tino Beyer
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Mehr Artikel