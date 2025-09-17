Feuerwehreinsatz sorgt im Oberen Vogtland am Dienstagabend für Aufsehen

Um halb neun mussten die Retter in Adorf anrücken und die Mieter das Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße verlassen. Doch es war Glück im Unglück.

Am Dienstagabend um halb neun ist die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Adorfer Lessingstraße gerufen worden. In einer Küche hatte es dort laut Polizei starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen gegeben. „Vermutlich war ein Plastikdeckel nicht mit der Mikrowelle kompatibel“, sagte eine Sprecherin Mittwochfrüh. Die Feuerwehr...