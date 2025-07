Flaggen für den Frieden: Oelsnitz am Dienstag erstmals dabei

Vor dem Rathaus in Oelsnitz wird am 8. Juli erstmals die Fahne der Mayors for Peace gehisst. Dazu gibt es eine Begleitaktion einer städtischen Kita.

Vor dem Oelsnitzer Rathaus weht am Dienstag, 8. Juli, erstmals die Flagge der Mayors for Peace – Bürgermeister für den Frieden. Die Stadt hatte sich auf Antrag der Stadtratsfraktion Die Linke/SPD im Februar der internationalen Vereinigung angeschlossen, die sich für Friedensarbeit weltweit und vor allem atomare Abrüstung einsetzt. Der 8.... Vor dem Oelsnitzer Rathaus weht am Dienstag, 8. Juli, erstmals die Flagge der Mayors for Peace – Bürgermeister für den Frieden. Die Stadt hatte sich auf Antrag der Stadtratsfraktion Die Linke/SPD im Februar der internationalen Vereinigung angeschlossen, die sich für Friedensarbeit weltweit und vor allem atomare Abrüstung einsetzt. Der 8....