Fliegen ab Hof-Plauen: Neue „Flugtaxis“ starten im Herbst nach Berlin

Oberes Vogtland
Eine kleine Privat-Airline hebt in Kürze regelmäßig vom Airport unweit des Vogtlandes ab. Welche Ziele möglich sind und wie das Konzept funktioniert.
Neuer Aufbruch am Flughafen Hof-Plauen: Nach über einem Jahrzehnt ohne öffentlichen Passagierverkehr gibt es jetzt ein neues Angebot. Ab dem 1. September wird die Airline FlyV regelmäßig vom fränkischen Flugplatz abheben. Darüber informiert der Flughafen Hof-Plauen. Der Jungfernflug geht nach Mönchengladbach. 13.30 Uhr hebt die kleine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.