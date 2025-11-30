Förderverein plant Erneuerung der Teichentwässerung im Naturbad von Bad Elster

Oberes Vogtland
Vereinschef Detlef Schlott zieht ein positives Fazit unter die Vereinsarbeit in diesem Jahr. Was alles geschafft wurde und welche Vorhaben als Nächstes anstehen.
Der Naturbadverein Bad Elster blickt auf ein engagiertes Jahr 2025 zurück. Insgesamt wurden 521 ehrenamtliche Arbeitsstunden im Naturbad geleistet. Diese Bilanz zieht Detlef Schlott, Vorsitzender des Naturbad-Fördervereins. Und er rechnet vor: Auf Grundlage des Mindestlohns von 12,80 Euro pro Stunde entspricht dies einem Gegenwert von mehr als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.