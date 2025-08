Förster erklärt Arbeiten im Wald: Das läuft am Klingenthaler Dürrenbach

Immer wiederkehrender Kritik an Waldarbeiten setzt Sachsenforst jetzt Transparenz entgegen. So gab es in Klingenthal am Donnerstag ein Waldsymposium.

Sascha Barthel ist der Revierleiter von Zwota. In seiner Verantwortung liegt ein 1500 Hektar großes Waldgebiet. Davon umfasst der Bereich Dürrenbach 35 Hektar. Welche Maßnahmen dort in den letzten zwei Jahren vorgenommen wurden, darüber informierte er am Donnerstag interessierte Naturfreunde bei einer Vorortbegehung. Sascha Barthel ist der Revierleiter von Zwota. In seiner Verantwortung liegt ein 1500 Hektar großes Waldgebiet. Davon umfasst der Bereich Dürrenbach 35 Hektar. Welche Maßnahmen dort in den letzten zwei Jahren vorgenommen wurden, darüber informierte er am Donnerstag interessierte Naturfreunde bei einer Vorortbegehung.