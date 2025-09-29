Foto-Raritäten für Eisenbahnfans: Letzte Chance für Ausstellung im Vogtland

Eine Ausstellung im Bahnhof Schöneck widmet sich dem Thema 150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz - Aue - Adorf, 1875 bis 2025. Sie gibt einen interessanten Einblick in die Eisenbahngeschichte. Am kommenden Wochenende ist sie letztmals zu sehen.

Eisenbahnfreunde kommen zurzeit im Bahnhof Schöneck voll auf ihre Kosten. Dort wird eine umfangreiche Ausstellung zum Thema 150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf, 1875 bis 2025 gezeigt. Zu sehen sind über 100 historische Fotos und Dokumente, die zum größten Teil aus dem Archiv von Günter Meyer stammen. Er – von Berufs wegen ein...