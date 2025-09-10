Frau verletzt: Auffahrunfall im Vogtland mit drei Lkw

Ein kurzer Moment des Unwohlseins löste Dienstagmittag einen Auffahrunfall mit drei Lkw aus. Was die Polizei zum Unglück im Vogtland mitteilt.

Mühlental.

Das plötzliche Unwohlsein einer Frau hat am Dienstagmittag im vogtländischen Mühlental, Ortsteil Elstertal, eine ganze Fahrzeugkolonne ins Wanken gebracht. Wie Polizeisprecherin Christian Friedrich mitteilt, hielt die 70-Jährige mit ihrem VW auf der Adorfer Straße an, weil es ihr plötzlich nicht mehr gut ging. Zwei Lkw-Fahrer dahinter reagierten und bremsten rechtzeitig. Doch für den dritten Lastwagen reichte es nicht mehr: Ein 47-jähriger Pole krachte mit seinem Lkw auf einen Mitsubishi-Lkw, der wiederum auf einen Mercedes-Lkw geschoben wurde. Die Beifahrerin im mittleren Lkw, eine 64-Jährige, erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro. (nütz)