Freibad Elstergarten in Oelsnitz öffnet am Freitag

Beheiztes 50-Meter-Becken, Sprungturm und Babybecken mit Sonnensegel warten auf Besucher. Die Saison reicht bis September - und sie hat Höhepunkte.

Als erstes Freibad im oberen Vogtland startet am Freitag der Elstergarten in Oelsnitz in die Saison. Los geht es 13 Uhr. Bis Ende des Monats ist täglich 13 bis 19 Uhr geöffnet, danach bis Ende August 10 bis 19 Uhr - und in den letzten Tagen bis zum Saisonfinale am 7. September erneut 13 bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro für Erwachsene...