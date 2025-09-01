Freibäder des Oberen Vogtlands beenden Saison

Oberes Vogtland
In Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen war am Sonntag der letzte offizielle Badetag.
Die Freibäder in Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen haben die Saison mit Ablauf des vergangenen Wochenendes beendet. Darüber haben die Bäder informiert. Die Bilanz fällt zwiespältig aus. Wie etwa die Stadtwerke Oelsnitz als Betreiber des Freibades Elstergarten informieren, habe das Wetter nicht wie erhofft mitgespielt. Dennoch sei man...
