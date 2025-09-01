Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Blick in das Freibad Elstergarten in Oelsnitz.
Ein Blick in das Freibad Elstergarten in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Ein Blick in das Freibad Elstergarten in Oelsnitz.
Ein Blick in das Freibad Elstergarten in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Freibäder des Oberen Vogtlands beenden Saison
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen war am Sonntag der letzte offizielle Badetag.

Die Freibäder in Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen haben die Saison mit Ablauf des vergangenen Wochenendes beendet. Darüber haben die Bäder informiert. Die Bilanz fällt zwiespältig aus. Wie etwa die Stadtwerke Oelsnitz als Betreiber des Freibades Elstergarten informieren, habe das Wetter nicht wie erhofft mitgespielt. Dennoch sei man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
28.08.2025
4 min.
Im Bad hat er sogar seine Frau kennengelernt: Bademeister aus dem Vogland sagt Tschüss
Bademeister Klaus Krupke geht in den Ruhestand. 30 Jahre war er im Oelsnitzer Freibad tätig.
Klaus Krupke geht in Rente: Seit 1995 hat er für Sicherheit im Oelsnitzer Freibad Elstergarten gesorgt. Was der ehemalige Teppichweber hier erlebt hat und wer sein Nachfolger ist.
Christian Schubert
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
14.08.2025
4 min.
Freibäder im Vogtland im Preis-Leistungs-Check: Wo gibt‘s viel Badespaß für wenig Geld?
Es gibt noch zwei Freibäder im Vogtland, die Kindern regulären Eintritt für einen Euro gewähren.
Der Sommer dreht in diesen Tagen noch einmal richtig auf und lockt zu einem Besuch im Freibad. Wo können Familien den Geldbeutel schonen? „Freie Presse“ hat die Preise der 20 Bäder im Vogtland genauer angeschaut.
Tino Beyer
Mehr Artikel