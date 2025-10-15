Freiwillige Kurort-Ehe: Infos für Bad Brambacher

Der mögliche Zusammenschluss mit Bad Elster ist am Freitagabend Hauptthema einer Einwohnerversammlung in der Festhalle des Kurortes.

Wie steht es um die Verhandlungen zu einem freiwilligen Zusammenschluss von Bad Brambach und Bad Elster? Das ist das Hauptthema der Einwohnerversammlung, zu der die Gemeinde für Freitag, 18 Uhr in die Festhalle Bad Brambach einlädt. Dabei soll es Informationen zum Stand der Dinge, den Chancen und Risiken einer Kurort-Ehe sowie grundsätzlich zum...