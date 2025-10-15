Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Festhalle Brambach findet am Freitag, 18 Uhr, eine Einwohnerversammlung statt.
In der Festhalle Brambach findet am Freitag, 18 Uhr, eine Einwohnerversammlung statt. Bild: Eckhard Sommer
In der Festhalle Brambach findet am Freitag, 18 Uhr, eine Einwohnerversammlung statt.
In der Festhalle Brambach findet am Freitag, 18 Uhr, eine Einwohnerversammlung statt. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Freiwillige Kurort-Ehe: Infos für Bad Brambacher
Redakteur
Von Ronny Hager
Der mögliche Zusammenschluss mit Bad Elster ist am Freitagabend Hauptthema einer Einwohnerversammlung in der Festhalle des Kurortes.

Wie steht es um die Verhandlungen zu einem freiwilligen Zusammenschluss von Bad Brambach und Bad Elster? Das ist das Hauptthema der Einwohnerversammlung, zu der die Gemeinde für Freitag, 18 Uhr in die Festhalle Bad Brambach einlädt. Dabei soll es Informationen zum Stand der Dinge, den Chancen und Risiken einer Kurort-Ehe sowie grundsätzlich zum...
Mehr Artikel