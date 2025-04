Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen in Klingenthal

Bei dem Unfall am Montagmorgen wurde beide Fahrer verletzt.

Einen Frontalzusammenstoß zweier Autos hat es am Montagmorgen in Klingenthal gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war gegen 6.30 Uhr ein Skoda-Fahrer in den Gegenverkehr geraten. Folgendes hatte sich ereignet: Ein 39-jähriger Tscheche befuhr mit dem Skoda die Falkensteiner Straße aus Richtung Fuchslochweg kommend in Fahrtrichtung...