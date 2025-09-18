Fronten im Oelsnitzer Stadtrat verhärten sich

Oberes Vogtland
Die öffentliche Kritik von Björn Fläschendräger erntet im Stadtrat Widerspruch. Stadträte verlassen demonstrativ den Saal.
Die öffentliche Kritik von FOB-Fraktionschef Björn Fläschendräger, dass die Ausschreibung eines externen Finanzgutachtens durch die Finanzverwaltung zu lange dauere, hat am Mittwoch zu einer Aussprache im Oelsnitzer Stadtrat geführt - Polit-Theater inklusive.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.