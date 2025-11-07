Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die ehemalige Forstschule in Morgenröthe soll nächstes Jahr verkauft werden.
Die ehemalige Forstschule in Morgenröthe soll nächstes Jahr verkauft werden. Bild: Thorald Meisel
Oberes Vogtland
Frühere Forstschule im Vogtland wird verkauft: Wie geht es weiter?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der Bürgermeister am Stammtisch im Kreuzverhör: Ein ungewöhnliches Gesprächsformat kommt bei den Vogtländern gut an und bringt neue Erkenntnisse für alle Seiten - auch in Sachen Forstschule Morgenröthe.

Die Einwohner von Muldenhammer kommen mit ihrem Bürgermeister lieber am Stammtisch ins Gespräch als während der monatlichen Gemeinderatssitzungen. Das ist das Fazit der Premierenveranstaltung am Mittwochabend im Gasthaus „Zur Tanne“ in Tannenbergsthal.
