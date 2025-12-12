Fünf besondere Momente der Welcome-Party in Klingenthal

1000 Fans haben am Donnerstagabend die Springerinnen und Springer zum Weltcup in Klingenthal begrüßt. Es war eine tolle Party mit vielen witzigen und emotionalen Momenten.

Erstmals seit 2019 stieg am Donnerstagabend am Musikpavillon im Klingenthaler Stadtpark wieder eine Welcome-Party als Auftakt für das Weltcup-Wochenende der besten Skispringerinnen und Skispringer in der Vogtland-Arena. „Es ist wichtig, macht Spaß und es gehört einfach dazu, unsere Weltelite so gebührend zu begrüßen“, freut sich OB...