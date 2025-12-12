MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Johanna Kühn (Mitte) freut sich, dass Selina Freitag in dem extra mit Bildern gestalteten Buch unterschrieben hat; links ihr kleiner Bruder Philipp, der die deutsche Flagge zur Begrüßung der Skisprung-Asse auf die Bühne trug.
Johanna Kühn (Mitte) freut sich, dass Selina Freitag in dem extra mit Bildern gestalteten Buch unterschrieben hat; links ihr kleiner Bruder Philipp, der die deutsche Flagge zur Begrüßung der Skisprung-Asse auf die Bühne trug. Bild: Florian Wißgott
Michael Kalke aus Klingenthal mit seiner Kuhglocke.
Michael Kalke aus Klingenthal mit seiner Kuhglocke. Bild: Foto: Johannes Schmidt
Weltcup-Maskottchen Harry hat Spaß mit Kindern vom VSC Klingenthal.
Weltcup-Maskottchen Harry hat Spaß mit Kindern vom VSC Klingenthal. Bild: Johannes Schmidt
Die Band „Halb so wild“ umrahmte die Welcome Party musikalisch.
Die Band „Halb so wild“ umrahmte die Welcome Party musikalisch. Bild: Johannes Schmidt
Johanna Kühn (Mitte) freut sich, dass Selina Freitag in dem extra mit Bildern gestalteten Buch unterschrieben hat; links ihr kleiner Bruder Philipp, der die deutsche Flagge zur Begrüßung der Skisprung-Asse auf die Bühne trug.
Johanna Kühn (Mitte) freut sich, dass Selina Freitag in dem extra mit Bildern gestalteten Buch unterschrieben hat; links ihr kleiner Bruder Philipp, der die deutsche Flagge zur Begrüßung der Skisprung-Asse auf die Bühne trug. Bild: Florian Wißgott
Michael Kalke aus Klingenthal mit seiner Kuhglocke.
Michael Kalke aus Klingenthal mit seiner Kuhglocke. Bild: Foto: Johannes Schmidt
Weltcup-Maskottchen Harry hat Spaß mit Kindern vom VSC Klingenthal.
Weltcup-Maskottchen Harry hat Spaß mit Kindern vom VSC Klingenthal. Bild: Johannes Schmidt
Die Band „Halb so wild“ umrahmte die Welcome Party musikalisch.
Die Band „Halb so wild“ umrahmte die Welcome Party musikalisch. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fünf besondere Momente der Welcome-Party in Klingenthal
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1000 Fans haben am Donnerstagabend die Springerinnen und Springer zum Weltcup in Klingenthal begrüßt. Es war eine tolle Party mit vielen witzigen und emotionalen Momenten.

Erstmals seit 2019 stieg am Donnerstagabend am Musikpavillon im Klingenthaler Stadtpark wieder eine Welcome-Party als Auftakt für das Weltcup-Wochenende der besten Skispringerinnen und Skispringer in der Vogtland-Arena. „Es ist wichtig, macht Spaß und es gehört einfach dazu, unsere Weltelite so gebührend zu begrüßen“, freut sich OB...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
3 min.
Weltcup-Vorbereitungen in Klingenthal laufen: Es steigt auch wieder eine Welcome-Party
Die Vorbereitungen für den Weltcup in der Vogtland-Arena laufen.
In zwei Wochen findet das große Sport-Event in der Vogtland-Arena statt. Am Donnerstag, 11. Dezember werden die Teams am Musikpavillon begrüßt.
Tino Beyer
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
10.12.2025
1 min.
Welcome-Party steigt in Klingenthal: Sie stehen auf der Bühne
Das Weltcup-Fieber steigt: Am Donnerstagabend werden die Teams auf dem Marktplatz empfangen. Wer noch alles auf der Bühne steht.
Tino Beyer
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel