Für Bauprojekte: Gemeinde im Vogtland plant 750.000 Euro neue Schulden

Bösenbrunn will dieses Jahr ins Rittergut Bösenbrunn und die Triebelbach-Brücke an der Mühlleithe investieren, aber auch in den Kommunalfriedhof am Pfaffenberg und ein Fahrzeug für die Feuerwehr.

Die lange Zeit schuldenfreie Gemeinde Bösenbrunn will Kredite im Gesamtumfang von 750.000 Euro aufnehmen. Das steht im Haushalt für 2026, den der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hat. Die Schulden werden unter anderem für anstehende Bauvorhaben aufgenommen - wie den Bau der Triebelbach-Brücken an der Mühlleithe und in Untertriebelbach...