Die Gemeinde Bösenbrunn testet bis März an der Bushaltestelle Siedlung Schönbrunn eine Solarlampe.
Die Gemeinde Bösenbrunn testet bis März an der Bushaltestelle Siedlung Schönbrunn eine Solarlampe.
Oberes Vogtland
Für Bushaltestelle: Bösenbrunn testet Solarlampe
Redakteur
Von Ronny Hager
Bis März prüft die Gemeinde eine kostenfreie Lösung in der Schönbrunner Siedlung. Bürger hatten das dort fehlende Straßenlicht moniert.

Die Gemeinde Bösenbrunn testet bis Ende März kostenfrei eine Straßenbeleuchtung mit Solar-LED-Lampe. Sie steht an der Bushaltestelle Schönbrunn Siedlung. Hier hatten Bürger seit längerem das fehlende Licht moniert. Der Bauausschuss des Gemeinderates werde nach Ablauf der Testphase entscheiden, ob die Beleuchtung hier weiter im Einsatz bleibt...
