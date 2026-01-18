Für Bushaltestelle: Bösenbrunn testet Solarlampe

Oberes Vogtland
Bis März prüft die Gemeinde eine kostenfreie Lösung in der Schönbrunner Siedlung. Bürger hatten das dort fehlende Straßenlicht moniert.
Die Gemeinde Bösenbrunn testet bis Ende März kostenfrei eine Straßenbeleuchtung mit Solar-LED-Lampe. Sie steht an der Bushaltestelle Schönbrunn Siedlung. Hier hatten Bürger seit längerem das fehlende Licht moniert. Der Bauausschuss des Gemeinderates werde nach Ablauf der Testphase entscheiden, ob die Beleuchtung hier weiter im Einsatz bleibt...
