Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Für den guten Zweck: Vogtländer wollen eine Tonne Kronkorken sammeln
Redakteur
Von Tino Beyer
Der Verein Zauberkugel Oelsnitz und die BVB-Fans aus dem Vogtland stellen sich bis zum Jahresende ein ehrgeiziges Ziel. Geld kommt krebskranken Kindern zugute.

Viele schmeißen Kronkorken einfach weg, dabei sind sie bares Geld wert: Wertstoffsammler kaufen die kleinen Verschlüsse an. Zunutze machen sich das Aktionen wie „Zwei Gramm für den guten Zweck“ zugunsten der Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena. Die Aktion wird vom BVB-Fanclub Plauen und dem Verein Zauberkugel in Oelsnitz...
10:35 Uhr
2 min.
4 min.
2 min.
3 min.
