Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Foto: Johannes Schmidt
Bild: Foto: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Für Jahrzehnte der Aufopferung: Ehrung für Paar aus dem Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter einem Vorwand wurden Ulla und Wolfgang Görsch zur Einwohnversammlung in die Festhalle von Bad Brambach gelockt. Es gibt viele Gründe, warum beide die Auszeichnung erhalten.

Die Überraschung saß. „Das war nicht so geplant“, sagte der Bad Brambacher Wolfgang Görsch und freute sich: Vor 130 Gästen in der Festhalle erhielten er und seine Frau Ulla den Bürgerpreis des Kurortes. Unter einem Vorwand war das Ehepaar hergelockt worden. Der Preis, mit 300 Euro von der Stiftung der Sparkasse Vogtland dotiert, honoriert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
20.10.2025
1 min.
Sächsischer Bürgerpreis geht nach Bobenneukirchen
Die Auszeichnung geht an die Sportangelgruppe des Ortes. Die Verleihung war am Montagnachmittag in der Dresdner Frauenkirche.
Ronny Hager
15.10.2025
1 min.
Freiwillige Kurort-Ehe: Infos für Bad Brambacher
In der Festhalle Brambach findet am Freitag, 18 Uhr, eine Einwohnerversammlung statt.
Der mögliche Zusammenschluss mit Bad Elster ist am Freitagabend Hauptthema einer Einwohnerversammlung in der Festhalle des Kurortes.
Ronny Hager
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel