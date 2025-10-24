Für Jahrzehnte der Aufopferung: Ehrung für Paar aus dem Vogtland

Oberes Vogtland
Unter einem Vorwand wurden Ulla und Wolfgang Görsch zur Einwohnversammlung in die Festhalle von Bad Brambach gelockt. Es gibt viele Gründe, warum beide die Auszeichnung erhalten.
Die Überraschung saß. „Das war nicht so geplant“, sagte der Bad Brambacher Wolfgang Görsch und freute sich: Vor 130 Gästen in der Festhalle erhielten er und seine Frau Ulla den Bürgerpreis des Kurortes. Unter einem Vorwand war das Ehepaar hergelockt worden. Der Preis, mit 300 Euro von der Stiftung der Sparkasse Vogtland dotiert, honoriert...
